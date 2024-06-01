ЗСУ знищили бронетанкову колону окупантів в Урожайному

Бійці 58-ої окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського Збройних сил України знищили штурмову бронетанкову колону з десантом російських окупантів в селищі Урожайне Донецької області (Времівський, а раніше Бердянський напрямок).

Про це служба зв’язків з громадськістю бригади повідомила на офіційній сторінці у соціальній мережі «Фейсбук» та у своєму телеграм-каналі, оприлюднивши відповідне відео, змонтоване з кадрів відзнятих безпілотними літальними апаратами та екшн-камерами на шоломах наших бійців.

До речі, в коментарі вказано, що атаку відбито за допомоги колег з окремої президентської бригади ЗСУ імені гетьмана Богдана Хмельницького, 762-ої бригади охорони Державної спеціальної служби транспорту та підрозділів Національної гвардії України.

За підсумками атаки ми нарахували знищених чи пошкоджених, як мінімум, танк і три бойових броньованих машини загарбників. Ще кілька ворожих машин відступили.

Про те, що це сталося в Урожайному повідомив військовий блогер Сергій Нещадим: «Працювали здебільшого протитанковими засобами (гранатометами) практично в ближньому бою».

І це насправді тривожно, адже засвідчує брак у наших захисників артилерії, протитанкових мін і ракетних комплексів та дронів-камікадзе.