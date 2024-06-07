 

ЗСУ знищили бронетанкову колону окупантів в районі Георгіївки

  1. 07.06.2024
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Бійці Сил оборони знищили штурмову бронетанкову колону з десантом російських окупантів в районі частково окупованого села Георгіївка західніше раніше захопленого ворогом містечка Мар’їнка (Курахівський напрямок).

Про це у своєму Телеграм-каналі «Говорять Снайпер» повідомив блогер і боєць 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» 5-ої бригади Збройних сил України Станіслав Бунятов (Осман).

Наші позиції атакували два танки, машина розмінування і три бойові машини піхоти. Українські захисники дронами-камікадзе знищили чи пошкодили два танки, БМП і машину розмінування. Ворожих десантників добивали скидами гранат з безпілотних літальних апаратів.

«Лінія бойового зіткнення без змін вже більше місяця», — підсумував Станіслав Бунятов.

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