ЗСУ знищили бронетанкову колону окупантів у Новомихайлівці

Бійці Збройних сил України знищили бронетанкову колону російських загарбників на околиці нещодавно окупованого села Новомихайлівка на Курахівському (раніше Мар’їнському) напрямку.

Про це повідомили самі загарбники, відзнявши і виклавши в інтернет відповідне відео. Інтервенти їхали на мотоблоку з причепом, і один з них зафіксував на смартфон спалений металобрухт.

Телеграм-канал «russia no context» геолокував місце події, встановивши точні геодезичні координати: 47°51’01.1″N 37°30’50.8″E. Це фактично адміністративна межа населеного пункту Новомихайлівка.

Також він та інші військові блогери вказали точний перелік знищеної там ворожої техніки: танк «Т-80БВМ» з мангалом і три бойових броньованих машини (дві БМП-3 і одна БМП-1).