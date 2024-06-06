 

ЗСУ знищили бронетанкову колону окупантів у Новомихайлівці

  1. 06.06.2024
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Бійці Збройних сил України знищили бронетанкову колону російських загарбників на околиці нещодавно окупованого села Новомихайлівка на Курахівському (раніше Мар’їнському) напрямку.

Про це повідомили самі загарбники, відзнявши і виклавши в інтернет відповідне відео. Інтервенти їхали на мотоблоку з причепом, і один з них зафіксував на смартфон спалений металобрухт.

Телеграм-канал «russia no context» геолокував місце події, встановивши точні геодезичні координати: 47°51’01.1″N 37°30’50.8″E. Це фактично адміністративна межа населеного пункту Новомихайлівка.

Також він та інші військові блогери вказали точний перелік знищеної там ворожої техніки: танк «Т-80БВМ» з мангалом і три бойових броньованих машини (дві БМП-3 і одна БМП-1).

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