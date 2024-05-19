ЗСУ знищили бронетанкову колону окупантів на Сіверському напрямку

На Сіверському напрямку російські окупанти активно шукають слабкі ділянки в нашій лінії оборони з метою прориву до міста Сіверськ. З початку дев’ятнадцятого травня тут зафіксовано п’ятнадцять ворожих атак, одинадцять з яких тривали станом на 10:30.

Про це в оперативній інформації, оприлюдненій о 10:56 на офіційній сторінці у соціальній мережі «Фейсбук», серед іншого, повідомив пресцентр Генерального штабу Збройних сил України.

За його даними, найбільш активні бої тривають в районі Білогорівки Луганської області (східніше Сіверська) та Роздолівки Донецької (південніше).

Біля останньої наші захисники сьогодні знищили два танки і два багатоцільових тягачі легко броньованих загарбників, а їх бойову машину десанту пошкодили.