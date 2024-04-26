 

ЗСУ знищили бронетанкову колону окупантів на Донеччині

  1. 26.04.2024
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Бійці Збройних сил України знищили штурмову бронетанкову колону з десантом російських окупантів на одній з ділянок фронту на Авдіївському напрямку (Донецька область).

Про це на своїй сторінці у соціальній мережі «Х» (колишній «Твіттер») повідомив військовий блогер Сергій Нещадим.

Він оприлюднив відео, змонтоване з кадрів, відзнятих безпілотним літальним апаратом одразу після бою, з коментарем: «Виродки горять та гинуть цілодобово, але все одно лізуть».

Ми бачимо, як поруч на невеличкому клаптику поля стоять три знищені машини: розбитий танк, сильно палаюча гусенична бойова броньована машина і ще одна з відірваною баштою.

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