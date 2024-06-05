 

ЗСУ знищили бронетанкову колону окупантів біля Урожайного

  1. 05.06.2024
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Бійці Сил оборони знищили штурмову бронетанкову колону з десантом російських окупантів в районі звільненого минулого літа селища Урожайне Донецької області на Времівському (раніше Бердянському) напрямку.

Про це о 9:01 у своєму Телеграм-каналі «Офіцер» повідомив блогер і лейтенант Збройних сил України з позивним Алекс:

«Угруповання було розбите за 4-5 кілометрів до передка. Противник втратив два танки та бойову машину піхоти, особовий склад «героїчно» дав по педалям».

Попри це ситуація на цій ділянці фронту складна для нас: «Обстановка там все одно важка. Напрямок Урожайного та Старомайорського став одним з найгарячіших за останній місяць».

Нагадаємо, ворог відчутно просунувся в цьому районі, захопивши значну частину Старомайорського і меншу Урожайного.

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