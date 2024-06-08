ЗСУ знищили бронетанкову колону окупантів

Бійці підрозділу аеророзвідки «Shadow» своєчасно виявили штурмову бронетанкову колону з десантом російських окупантів і скоригували вогонь побратимів по ній. В результаті знищено танк і дві бойові броньовані машини загарбників.

Про це наші захисники повідомили в однойменному Телеграм-каналі, оприлюднивши відповідне відео, змонтоване з кадрів, відзнятих безпілотним літальним апаратом.

Колона на чолі з танком досить впевнено і швидко рухалася вздовж лісосмуг, а потім рванула навпростець по полю. Перші явно артилерійські снаряди вибухали досить далеко від ворожих машин…

Однак далі нам показують лише прямі влучання, причому не зрозуміло, з якої саме зброї – не можна виключати протитанкові ракетні комплекси чи дрони-камікадзе. Спочатку сильно запалала і зупинилася ББМ, яка йшла в середині колони.

Потім така ж доля спіткала другу ББМ, яка йшла останньою. Після цього танк, отримавши мінімум одне пряме влучання, швидко поїхав назад заднім ходом, стріляючи з гармати вперед. Однак після другого влучання задимів і зупинився.