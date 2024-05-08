 

ЗСУ знищили бронеколону окупантів на східному напрямку

  1. 08.05.2024
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Бійці Збройних сил України знищили штурмову броньовану колону з десантом російських окупантів на східному напрямку.

Про це повідомив військовий блогер «АЗОВ_UA_NATO_USA».

На своїй сторінці у соціальній мережі «Х» він оприлюднив відповідне відео, змонтоване з кадрів, відзнятих контрольними безпілотними літальними апаратами.

Чим саме були знищені чотири бойових броньованих машини або танки (важко розгледіти їх типи), невідомо. Однак чітко видно, що вони стоять в полі вервечкою і сильно димлять.

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