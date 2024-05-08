ЗСУ знищили бронеколону окупантів на східному напрямку
Бійці Збройних сил України знищили штурмову броньовану колону з десантом російських окупантів на східному напрямку.
Про це повідомив військовий блогер «АЗОВ_UA_NATO_USA».
На своїй сторінці у соціальній мережі «Х» він оприлюднив відповідне відео, змонтоване з кадрів, відзнятих контрольними безпілотними літальними апаратами.
Чим саме були знищені чотири бойових броньованих машини або танки (важко розгледіти їх типи), невідомо. Однак чітко видно, що вони стоять в полі вервечкою і сильно димлять.
Знищено колону підорів, схід. pic.twitter.com/XRL5fMqrUs
— АЗОВ_UA_NATO_USA🔜🇺🇦🇺🇸🇪🇺🇬🇧🇩🇪🇵🇱 (@herooftheday10) May 8, 2024
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