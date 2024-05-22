ЗСУ знищили бронеколону окупантів біля Берестового
Бійці Сил оборони сьогодні знищили гусеничну бойову машину піхоти та три колісні бронетранспортери російських загарбників, які атакували наші позиції в районі частково окупованого села Берестове на Куп’янському (Сватівському) напрямку.
Про це в оперативній інформації станом на 10:30 поточної доби на офіційній сторінці у соціальній мережі «Фейсбук» повідомив пресцентр Генерального штабу Збройних сил України:
«На Куп’янському напрямку зараз триває п’ять боєвих зіткнень в районах населених пунктів Синьківка, Берестове, Невське та Макіївка. Ситуація контрольована. Ворог зазнає втрат».
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