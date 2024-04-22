 

ЗСУ знищили бронеколону окупантів біля Бердичів

  1. 23.04.2024
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Бійці одного з підрозділів ударних безпілотних авіаційних комплексів «Strike Drones Company» 47-ої окремої механізованої бригади Збройних сил України знищили велику штурмову бронегрупу з десантом російських окупантів.

Про це служба зв’язків з громадськістю бригади повідомила у своєму телеграм-каналі та на офіційній сторінці у соціальній мережі «Фейсбук», оприлюднивши відповідне відео.

Ролик змонтовано з кадрів, відзнятих дронами-камікадзе, які знищили або пошкодили сім бойових броньованих машин, кілька автомобілів та значну кількість ворожої піхоти.

В коментарі зазначається, що це була допомога суміжникам на лівому фланзі від району Бердичів на Авдіївському напрямку. Це район сусіднього Очеретиного, де агресор останніми днями розвиває свої просування, як бачимо, ціною великих втрат.

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