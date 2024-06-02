 

ЗСУ знищили базу по ремонту танків разом з інтервентами у Соледарі

  1. 02.06.2024
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Збройні сили України завдали влучного і ефективного удару по базі 200-ої окремої мотострілецької бригади РФ (військова частина 08275 з Мурманської області) на заводі «Knauf» в прифронтовому окупованому місті Соледар Донецької області.

Про це сьогодні о 16:34 повідомив російський Телеграм-канал «Досье Шпиона», вказавши, що удар було завдано високоточними снарядами реактивної системи залпового вогню типу HIMARS.

В результаті знищені евакуатор-тягач КТ-Л (ТК6АМ) і четверо інтервентів зі складу танкової і ремонтної рот. Поранені семеро загарбників з ремонтної роти і військової поліції РФ. Пошкоджені пересувна танкоремонтна майстерня ТРМ-80 і броньована ремонтно-евакуаційна машина БРЕМ-1.

У свою чергу, Телеграм-канал «russia no context», який ще вчора повідомляв про успішний удар ЗСУ по російським десантникам на заводі «Knauf» у Соледарі, але без подробиць, сьогодні припустив, що інформація «Досье Шпиона» по втратам ворога неповна, адже там була база не лише 200-ої бригади…

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