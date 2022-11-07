ЗСУ знищили базу окупантів в Алчевську

Збройні сили України знищили базу російських загарбників в окупованому Алчевську Луганської області.

Про це сьогодні повідомив блогер і український патріот «Necro Mancer», який звернув увагу на повідомлення рашистського Телеграм-каналу «Zаметки Фотокорреспондента».

На відео інтервент розповідає, що вночі в двоповерхову будівлю прилетіли два високоточних снаряда GMRLS від реактивної системи залпового вогню HIMARS. Вибухи підтверджують й місцеві мешканці.

Видно, що будівля майже повністю зруйнована, особливо, якщо дивитися з задньої частини. Там же стоїть пошкоджений автомобіль. Звичайно, ворог нічого не говорить про втрати загарбників, але в кадр попали російські вояки в повній амуніції і автоматами, які щось шукають в будинку і біля нього.