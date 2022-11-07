ЗСУ знищили базу окупантів в Алчевську
Збройні сили України знищили базу російських загарбників в окупованому Алчевську Луганської області.
Про це сьогодні повідомив блогер і український патріот «Necro Mancer», який звернув увагу на повідомлення рашистського Телеграм-каналу «Zаметки Фотокорреспондента».
На відео інтервент розповідає, що вночі в двоповерхову будівлю прилетіли два високоточних снаряда GMRLS від реактивної системи залпового вогню HIMARS. Вибухи підтверджують й місцеві мешканці.
Видно, що будівля майже повністю зруйнована, особливо, якщо дивитися з задньої частини. Там же стоїть пошкоджений автомобіль. Звичайно, ворог нічого не говорить про втрати загарбників, але в кадр попали російські вояки в повній амуніції і автоматами, які щось шукають в будинку і біля нього.
#Алчевск (временно оккупированный), Луганская обл., ночью 05-06/11/22 прилетели два хлопка https://t.co/AXYbUxhlJZ pic.twitter.com/hatxiGzBSX
— Necro Mancer (@666_mancer) November 6, 2022
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