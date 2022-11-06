ЗСУ знищили базу окупантів на Луганщині

Сьогодні Збройні сили України знищили базу російських окупантів в окупованій Кадіївці (Стаханов) Луганської області. Принаймні, так званий СЦКК квазіутворення ЛНР повідомив, що в місто прилетіли чотири високоточні снаряди «M31 GMLRS» від американських реактивних систем залпового вогню HIMARS.

Як завжди, окупанти розповідають, що вони зруйнували ледь не всю соціальну інфраструктуру Кадіївки (вісімнадцять приватних будинків, школу, басейн, лінію електропередач, газогін і водопровід).

Але блогер «Necro Mancer» вказує, що ціллю HIMARS став місцевий готель, де розташувалися інтервенти. Втрати ворога поки що невідомі.

Між Кадіїкою і найближчою вільною територією майже тридцять кілометрів по прямій на мапі. Це справді відстань для західних РСЗО «HIMARS», «MARS ІІ» чи «М270».