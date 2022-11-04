ЗСУ знищили базу окупантів на лівобережжі Херсонщини

Минулої доби ракетно-артилерійські підрозділи Збройних сил України влучили в чотири місця концентрації живої сили, озброєння і військової техніки, пункт управління, склад боєприпасів, станцію радіоелектронної розвідки, мінно-вибухові загородження та інші важливі військові об’єкти російських окупантів.

Про це у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України, оприлюдненому на офіційній сторінці в соціальній мережі «Фейсбук», повідомив його речник Олександр Штупун.

В свою чергу, мер міста Олешки Херсонської області Євген Рищук повідомив, що минулої ночі була знищена база загарбників в готельному комплексі поблизу села Раденськ Олешківського району: «На протязі двох годин була детонація… За попередніми свідченнями, комплекс зруйновано повністю».

Від Раденська до найближчої вільної території мінімум сорок кілометрів по прямій на мапі. Це робоча відстань для високоточних снарядів GMRLS західних реактивних систем залпового вогню HIMARS, MARS II чи М270.