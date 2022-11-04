 

ЗСУ знищили бази окупантів в Мелітополі та поруч з Енергодаром

  1. 04.11.2022
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За вісімнадцять годин четвертого листопада ракетно-артилерійські підрозділи Сил оборони влучили в пункт управління ворога, п’ять місць концентрації особового складу, озброєння і військової техніки та низку інших важливих військових об’єктів російських окупантів.

Окрім того, в вечірньому зведенні на офіційній сторінці Генерального штабу Збройних сил України в соціальній мережі «Фейсбук» його спікер Олександр Штупун розповів про деякі результати цієї роботи за попередні дні в Запорізькій області.

Так, третього листопада в Мелітополі в будівлі промислової зони поранено близько півсотні загарбників, поруч знищено до десяти одиниць військової техніки, пошкоджено ще близько вісімдесяти одиниць, які ворог розміщував в ангарах.

А другого листопада в районі Енергодара знищено зенітний ракетний комплекс «С-300» та вантажівку з боєприпасами, близько двадцяти військовослужбовців противника отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Швидше за все, було й чимало «двохсотих», але їх число важко дізнатися. Кількість «трьохсотих» взнати легше, оскільки їх доставляють до місцевих лікарень.

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