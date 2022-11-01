ЗСУ знищили батарею російських САУ

В нещодавно звільненому селі Невське Луганської області (напрямок Кремінної та Сватово) Збройні сили України знищили п’ять 152-міліметрових самохідних артилерійських установок «Мста-С» російських окупантів.

Про це повідомив головний редактор «Цензор.НЕТ» Юрій Бутусов, оприлюднивши відповідне відео. Він стверджує, що таке сталося вперше під час російсько-української війни: «ЗСУ знищили цілу батарею з 5 САУ…».

Ролик знято з землі нашим захисником, який обстежує знищену техніку. Видно, що дві САУ розтрощені вщент, їм повідривало башти і гармати. Ще дві вигоріли. А от пошкодження ще однієї не настільки критичні.