 

ЗСУ знищили 5 тисяч мін і 8 одиниць техніки окупантів на території РФ

  1. 11.06.2024
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Збройні сили України двома високоточними снарядами американської реактивної системи залпового вогню «HIMARS» знищили склад інженерного обладнання і боєприпасів угрупування військ «Север» російських окупантів в селі Центральне Ракитянського району Бєлгородської області РФ.

Про це сьогодні о 13:48 повідомив російський Телеграм-канал «Досье Шпиона». Сама подія сталася в обід дев’ятого червня, і про неї вже повідомлялося раніше. Однак, цього разу «Досье Шпиона» вказав втрати загарбників.

Знищено колісний бронетранспортер БТР-82АМ, п’ять вантажівок «Урал» і п’ять тисяч різноманітних мін (переважно «ТМ-62», «ПМН-2», «МОН-50», «ОЗМ-72») і тротилових шашок. Пошкоджені ще два «Урали».

Про втрати особового складу джерела «Досье Шиона» не повідомляють.

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