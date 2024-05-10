ЗСУ знищили 40 окупантів в розбитій школі Роботиного

Бійці Сил оборони ліквідували більше сорока російських окупантів в районі школи на півдні звільненого минуло літа села Роботине Запорізької області (тоді офіційно Мелітопольський, а нині Оріхівський напрямок).

Про це у своєму Телеграм-каналі «Говорять Снайпер» розповів блогер і боєць 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» 5-ої бригади Збройних сил України Станіслав Бунятов (Осман).

Він оприлюднив відео, на якому наш захисник показує щонайменше п’ять трупів окупантів в одній кімнаті і коментує, мовляв, 118-а окрема механізована бригада ЗСУ запрошує в Роботине 42-дивізію РФ… Будемо вас тут потрохи утилізувати».

Станіслав у своєму коментарі написав наступне: «Район школи в Роботиному, таких вже більше сорока на цій точці. «Запорізький трикутник» чекає поповнення».