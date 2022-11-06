 

ЗСУ знищили 30 одиниць техніки і два взводи в тилу окупантів

  1. 06.11.2022
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В окупованому селі Басань (дванадцять кілометрів до найближчої вільної території) Запорізької області Сили оборони нанесли потужний удар по штабу одного з підрозділів російських загарбників, знищивши до десяти одиниць військової техніки та близько півсотні інтервентів (два взводи).

А в районах сусідніх міста Пологи (сім км до лінії розмежування) та прифронтового села Марфопіль знищено ще двадцять одиниць військової техніки агресора і поранено близько вісімдесяти його військовослужбовців. Очевидно, були й двохсоті, але їх кількість невідома.

Про це в ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України, оприлюдненому на офіційній сторінці в соціальній мережі «Фейсбук», серед іншого, повідомив його речник Олександр Штупун.

(Дивись мапу від сайту «deepstatemap.live», на якій ми червоними лініями підкреслили вище згадані населені пункти).

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