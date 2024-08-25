 

ЗСУ знищили 120 окупантів на Покровському напрямку

  1. 25.08.2024
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На Покровському напрямку за перші 22 години 25 серпня бійці Сил оборони знищили або пошкодили танк, чотири бойові броньовані машини, самохідну артилерійську установку, вісім артилерійських систем, чотирнадцять автомобілів і три мотоцикли російських окупантів.

При цьому за вказаний час на даній ділянці фронту наші захисники ліквідували 121 інтервента, ще 167 поранили.

Про це у відповідній оперативній інформації, оприлюдненій на офіційній сторінці у соціальній мережі «Фейсбук», серед іншого, повідомив пресцентр Генерального штабу Збройних сил України:

«На Покровському напрямку від початку цієї доби розпочалося 45 боїв у районах населених пунктів Воздвиженка, Зелене Поле, Гродівка, Миролюбівка, Новогродівка, Калинове та Птиче. Сили оборони відбили 41 атаку, чотири — ще продовжуються».

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