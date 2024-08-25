ЗСУ знищили 120 окупантів на Покровському напрямку

На Покровському напрямку за перші 22 години 25 серпня бійці Сил оборони знищили або пошкодили танк, чотири бойові броньовані машини, самохідну артилерійську установку, вісім артилерійських систем, чотирнадцять автомобілів і три мотоцикли російських окупантів.

При цьому за вказаний час на даній ділянці фронту наші захисники ліквідували 121 інтервента, ще 167 поранили.

Про це у відповідній оперативній інформації, оприлюдненій на офіційній сторінці у соціальній мережі «Фейсбук», серед іншого, повідомив пресцентр Генерального штабу Збройних сил України:

«На Покровському напрямку від початку цієї доби розпочалося 45 боїв у районах населених пунктів Воздвиженка, Зелене Поле, Гродівка, Миролюбівка, Новогродівка, Калинове та Птиче. Сили оборони відбили 41 атаку, чотири — ще продовжуються».