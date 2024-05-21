 

ЗСУ знешкодили командувача південного військового округу РФ

  1. 21.05.2024
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У Луганську знищено 13 ворожих офіцерів, поранено ще 25, у тому числі генерала Анашкіна

Збройні сили України успішно накрили ракетним ударом будівлю, в якій провадило нараду командування угруповання військ «південь» російських загарбників, у селищі Ювілейне (частина окупованого з 2014 року Луганська). Сталося це двадцятого травня.

Про потужний вибух з посиланням на місцевих жителів повідомлялося раніше, але тоді не були відомі обставини і наслідки. І ось сьогодні їх о 17:04 надав Телеграм-канал «Досье Шпиона».

Під роздачу, у тому числі, потрапив командуючий військ південного військового округу РФ генерал-полковник Геннадій Анашкін – він поранений разом з 25 іншими загарбниками.

Ще тринадцять інтервентів від французької ракети «SCALP» загинули. Очевидно, мова йде переважно за офіцерів, адже з ким ще міг проводити нараду генерал?

До речі, «Досье Шпиона» традиційно повідомляє дійсно ексклюзивні новини. Наприклад, сьогодні Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив його вчорашню інформацію про знищення у бухті Севастополя ворожого малого ракетного корабля «Циклон».

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