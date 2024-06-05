ЗСУ змусили окупантів припинити «м’ясні» штурми Торського і Тернів

Дещо несподівано російські окупанти припинили «м’ясні штурми» в районі сусідніх вільних сіл Торське, Ямполівка і Терни на північному сході Донецької області (Лиманський або Кремінський напрямок).

Про це у своєму Телеграм-каналі «Говорять Снайпер» о 18:35 повідомив блогер і боєць 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» 5-ої бригади Збройних сил України Станіслав Бунятов (Осман).

Однак він впевнений, що це ненадовго: «В напрямку Торського тиша, орки накопичують та заводять нові резерви для здійснення нових ешелонованих «мʼясних» штурмів».

У свою чергу, пресцентр Генерального штабу Збройних сил України у зведенні за перші дев’ятнадцять з половиною годин п’ятого червня про дану ділянку фронту повідомив наступне:

«На Лиманському напрямку ворог сьогодні провів сім атак. Зараз продовжує тиснути у Серебрянському лісі – там тривають бойові дії у чотирьох локаціях. Ще один бій точиться біля Невського».