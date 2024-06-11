ЗСУ збили ворожий штурмовик «Су-25» на Покровському напрямку

На Покровськму (раніше Авдіївському) напрямку за 22 години минулої доби бійці Сил оборони знищили літак (штурмовик) «Су-25», танк, бойову броньовану машину, гармату і чотири автомобілі російських окупантів. При цьому ворог втратив ще 198 осіб ліквідованими і пораненими.

Про це в останньому на момент написання цих рядків зведенні, оприлюдненому на офіційній сторінці у соціальній мережі «Фейсбук», серед іншого, повідомив пресцентр Генерального штабу Збройних сил України.

Там же в окремому щоденному звіті про втрати загарбників з початку широкомасштабного вторгнення (за період з 24 лютого 2022 року по 11 червня 2024-го) ГШ ЗСУ зафіксував втрату одного ворожого літака за вчора, довівши їх загальне число до 359.