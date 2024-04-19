ЗСУ збили російський бомбардувальник «Ту-22М3»

Сьогодні рано вранці в Красногвардійському районі Ставропольського краю РФ розбився дальній надзвуковий ракетоносець-бомбардувальник «Ту-22М3», який перед падінням запустив свої ракети по Україні.

Про це з посиланням на чисельних очевидців з числа місцевих жителів та відзняті ними відео і фотографії повідомляють російські засоби масової інформації. Видно, як палаючий літак повільно падає на землю, крутячись штопором. На світлинах його палаючі уламки в полі.

Дехто коментує, що це перший літак дальньої авіації РФ, збитий за час війни. Відстань між місцем події і найближчою вільною територією України складає до чотирьохсот кілометрів.

Згодом командувач ПС ЗСУ Микола Олещук підтвердив, що збили літак зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил у взаємодії з Головним управлінням розвідки МО України.

«Уперше зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил у взаємодії з Головним управлінням розвідки МО України знищили дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 — носій крилатих ракет Х-22, якими російські терористи б’ють по мирних українських містах. Під час сьогоднішньої атаки уперше знищено дві такі ракети. Україні потрібно більше засобів, більше ракет, аби краще захистити від російського тероризму прифронтові території. Я дякую усім, хто сьогодні забезпечив цей результат. Зло буде покарано!» — зазначив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

Льотчики після падіння начебто вижили, за даними російського губернатора Володимира Володимирова їх госпіталізували.