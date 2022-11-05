ЗСУ збили два ворожих вертольоти «Ка-52»

Минулої ночі в Херсонській області наші захисники знищили два ударних гелікоптера «Ка-52» («Алігатор») російських окупантів. Про це сьогодні вранці повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі «Фейсбук» пресслужба командування Повітряних сил Збройних сил України.

В свою чергу, Генеральний штаб ЗСУ у зведенні про ворожі втрати за період з 24 лютого по 5 листопада вказав, що загарбники втратили два вертольоти вчора. Очевидно, це ті самі «Ка-52», збиті наприкінці четвертого листопада. З початку масованого вторгнення агресор втратив вже 260 вертольотів.

Також командування ПС ЗСУ доповіло, що вчора близько шістнадцятої години на південному напрямку були збиті дві крилаті ракети «Калібр».

А в зонах відповідальності повітряних командувань «Південь», «Схід» і «Захід» (майже вся Україна, крім «Центру») підрозділами зенітних ракетних військ та мобільними вогневими групами знищено одинадцять дронів-камікадзе «Shahed-136» та три безпілотних літальних апарата оперативно-тактичного рівня.