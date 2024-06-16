 

ЗСУ завдали втрат окупантам на Запоріжжі

  1. 17.06.2024
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На Запорізькому напрямку декілька російських окупантів (вірогідно, іноземних найманців) в буквальному сенсі залишилися без рук, якими чіпали збитий, але не детонувавший дрон-камікадзе Збройних сил України.

Про це повідомляє польовий командир рашистів, який веде Телеграм-канал «Два майора». Щоправда, він вказує, що загарбники постраждали не через власну необачність, а через те, що не розуміли російської мови.

Автор не вказує кількість безруких інтервентів і країну їх походження, зате зазначає: «Таких випадків багато по всьому фронту». Як вирішення проблеми пропонує не лишати найманців, які не розуміють російську, без росіян.

Ми про цю історію довідалися зі стрічки українського патріота з окупованого Донецька, який веде популярний блог «Necro Mancer» у соціальній мережі «Х». На світлині вражаючі елементи, які залишилися після вибуху нашого баражуючого боєприпасу.

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