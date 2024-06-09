 

ЗСУ завдали удару по «кадировцям» на Донеччині

  1. 09.06.2024
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Продовжуються важкі бої на Краматорському напрямку.

«Орки лізуть майже по графіку, нічого нового немає, стандартна «мʼясорубка», яка розрахована на кількісну перевагу», — так ще вчора ввечері блогер і боєць 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» 5-ої бригади Збройних сил України, яка воює в районі Часового Яру, Станіслав Бунятов (Осман) пояснив причину просування російських окупантів в містечку.

У своєму Телеграм-каналі «Говорять Снайпер» о 20:15 він також написав: «Що я можу сказати по Часіку? Щоденні заміси на вулицях, важка евакуація, ворожі дрони господарюють в повітрі, артилерія та керовані авіаційні бомби змішують все з гівном».

А вже сьогодні о 10:41 Станіслав Бунятов повідомив про якісь проблеми у кадировців в районі Часового Яру, але, на жаль, не розкрив їх суті: «Маємо гарні новини поблизу Часіка. Мобілізовані кадирківці отримали на горіхи».

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