ЗСУ завдали удари по загарбникам на Херсонщині

Збройними силами України на Херсонському напрямку тридцятого жовтня знищені 27 інтервентів, 152-міліметрова самохідна артилерійська установка «Акація», танк (125-мм гармата), два склади з боєприпасами, зенітна установка, п’ять одиниць броньованої і автомобільної техніки російських окупантів.

Як повідомив в звіті за минулу добу спікер Оперативного командування «Південь» Владислав Назаров, це лише підтверджені втрати ворога, і вони стали наслідком 156 ударів наших ракетно-артилерійських підрозділів та трьох нальотів авіації. Слід відзначити, що кількість наших ударів поступово скорочується; рекорд – більше півтисячі за добу.

Загалом ситуація на фронті рівнозначна: «Ворог продовжує обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, із застосуванням РСЗВ, ствольної артилерії, мінометів. Здійснює фортифікаційне обладнання рубежів та веде повітряну розвідку. Завдає ударів по критичній інфраструктурі та населених пунктах в прифронтовій зоні і в тилових районах».

В цьому сенсі інформацію Владислава Назарова про те, що загарбники розпочали підготовку до відведення артилерії на лівий берег Дніпра (з подальшим можливим перекиданням на інші напрямки), не варто сприймати, як фрагмент відходу ворога з правого берега. Це не обов’язково так. Не виключено, що в Кремлі вирішили, що, оскільки ситуація на Херсонському напрямку стабільна, стільки артилерії ім там не потрібно. Вона може знадобитися агресору на інших напрямках.