 

ЗСУ завдали удари по казармах окупантів в Каховці

  1. 19.04.2024
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Бійці Збройних сил України завдали кілька потужних ударів по базах російських загарбників в окупованому місті Каховка Херсонської області. Про це о 17:45 у своєму Телеграм-каналі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

При цьому він оприлюднив відповідне відео, відзняте, вірогідно, мешканцями Каховки, на якому видно густий чорний дим від великої пожежі вдалині. З посиланням на місцевих жителів він прокоментував:

«Наші очі всюди» повідомляють, що росіяни в окупованій Каховці під щільним ударом вже понад годину. В казарму прилетіло неодноразово».

Окрім того, в місто прорвався зв’язок мобільного оператора «Водафон», через що городяни масово телефонують родичам в вільну Україну. Вірогідно, це означає знищення якоїсь станції радіоелектронної боротьби загарбників.

Між Каховкою і найближчою вільною територією понад три кілометри Дніпра чи залишків Каховського водосховища.

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