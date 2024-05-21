 

ЗСУ завдали удари по базах окупантів у Довжанську

  1. 21.05.2024
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В окупованому з 2014 року місті Довжанськ (до перейменування Свердловськ) на південному сході Луганської області пролунали кілька потужних вибухів, після чого сталася сильна пожежа.

Про це в соціальних мережах повідомили місцеві жителі, оприлюднивши відповідні відео та фотографії. Блогер Денис Казанский вказав, що це були прильоти по базах російських окупантів.

Особисто ватажок терористичного квазіутворення ЛНР Леонід Пасічник визнав ураження складу паливно-мастильних матеріалів.

А Телеграм-канал «Донбас Оперативний» повідомив про приліт по комбікормовому заводу – вірогідно, там загарбники розташували свою базу.

Відстань між Довжанськом і найближчою вільною територією становить близько 126 кілометрів. «Звичайні» снаряди реактивних систем залпового вогню HIMARS так далеко не дістають. Тобто, удар був або ракетним, або з використанням дронів.

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