ЗСУ завдали удар по готелю з російськими загарбниками

В окупованому Алчевську Луганської області два високоточні снаряди «M31 GMLRS» від американської системи залпового вогню «HIMARS» знищили готель «Металург», в якому розташовувалися російські загарбники. Дивись фотографію.

Удар підтверджують терористи з так званого СЦКК ЛНР та рашистські пропагандисти, намагаючись видати його за обстріл цивільної інфраструктурі.

Від Алчевська до найближчої вільної території близько півсотні кілометрів. Це справді робоча відстань для західних РСЗО типу «HIMARS», «MARS II» чи «М270». Характер руйнування будівлі теж характерний – снаряди прилетіли чітко в дах, провалюючи перекриття і менше руйнуючи стіни.