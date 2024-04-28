 

ЗСУ завдали росіянам великих втрат в районі Часового Яру

  1. 28.04.2024
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Останніми днями всупереч очікуванням відносно заспокоїлася ситуація на фронті на Бахмутському напрямку, де російські окупанти нещодавно прорвалися впритул до містечка Часів Яр. 

Блогер і боєць 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» 5-ої бригади Збройних Сил України, яка воює на цій ділянці фронту, Станіслав Бунятов (Осман) пояснив одну з причин стабілізації великими втратами окупантів. 

«Вночі вже оркам не так легко пролізти, бо в теплу погоду антитепловізійні панчо світяться, їпашимо їх скидами (гранат з безпілотних літальних апаратів) та артилерією», — розповів боєць.

В цьому ж повідомленні у своєму Телеграм-каналі він вказав, що ворог накопичує в тилу багато бронетехніки, яку наявними засобами Сили оборони дістати не можуть:

«Треба більше HIMARS (американські високоточні далекобійні реактивні системи залпового вогню)».

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