 

ЗСУ завдали ракетного удару по базі з технікою окупантів у Соледарі

  1. 01.06.2024
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«Бавовна» від Збройних сил України завітала до бази російських загарбників в окупованому місті Соледар Донецької області (північніше Бахмута, зараз Краматорський напрямок).

Про це сьогодні о 14:36 повідомив Телеграм-канал «russia no context», який часто оперує інформацією від загарбників та рашистських «воєнкорів»:

«Успішний український ракетний удар по складам постачання та техніки одного з полків повітряно-десантних військ РФ».

Він оприлюднив фотографії бойових броньованих машин у вищевказаному ангарі до нанесення даного удару.

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