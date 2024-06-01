ЗСУ завдали ракетного удару по базі з технікою окупантів у Соледарі

«Бавовна» від Збройних сил України завітала до бази російських загарбників в окупованому місті Соледар Донецької області (північніше Бахмута, зараз Краматорський напрямок).

Про це сьогодні о 14:36 повідомив Телеграм-канал «russia no context», який часто оперує інформацією від загарбників та рашистських «воєнкорів»:

«Успішний український ракетний удар по складам постачання та техніки одного з полків повітряно-десантних військ РФ».

Він оприлюднив фотографії бойових броньованих машин у вищевказаному ангарі до нанесення даного удару.