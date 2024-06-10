 

ЗСУ завдали ракетні удари по об’єктах ППО в Криму

  1. 10.06.2024
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Минулої ночі в окупованому Криму високоточні американські ракети АТАСМS били по об’єктах протиповітряної оборони російських загарбників, розташованих за межами населених пунктів.

Про це з посиланням, в першу чергу, на супутникові знімки повідомляє Телеграм-канал «Крымский ветер». Відповідно, отримати інформацію про результати ударів вкрай складно.

Це ж підтверджують, наприклад, мешканці Євпаторії. Вони бачили чотири ракети, які пролетіли низько над містом, не були збиті засобами ППО і вибухнули в десятках кілометрів за містом.

Усього «Крымский ветер» нарахував десять локацій сильних пожеж, які виникли на півострові минулої ночі, на мапі вони позначені червоними цятками: «Усі пожежі в чистому полу, отже там могли бути пускові установки ППО, радіолокаційні станції тощо».

Хоча одна пожежа має місце на військовому аеродромі біля Гвардійського, де знаходять склади з боєприпасами.

А от масштабна пожежа в російському Новоросійську з ударами Збройних сил України навряд чи пов’язана – палає місцеве сміттєзвалище.

«Сьогодні вночі Сили оборони України завдали успішних ударів по одному зенітному ракетному дивізіону С-400 окупантів в районі Джанкоя, а також двох ворожих зенітних ракетних дивізіонах С-300 біля Чорноморського та Євпаторії», – підтвердив удари Генштаб ЗСУ.

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