ЗСУ завдали потужного удару по окупантах на Херсонщині

Сили оборони влаштували «тотальний геноцид» артилерії російських окупантів в їх ближньому тилу на лівому березі Дніпра у Херсонській області. При цьому наші захисники використовують не лише вже звичні для останнього часу дрони-камікадзе, але й власну артилерію і навіть керовані авіаційні бомби.

Принаймні про це сьогодні о 13:25 у своєму Телеграм-каналі «Офіцер» заявив блогер і лейтенант Збройних сил України з позивним Алекс.

У свою чергу, речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов у сьогоднішньому зведенні за минулу добу про дану ділянку фронту заявив наступне:

«На Херсонському напрямку противник намагається вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, ворог здійснив чотири безуспішні атаки на позиції українських військ на цьому напрямку».