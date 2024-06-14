 

ЗСУ завдали окупантам великих втрат під Вовчанськом

  1. 14.06.2024
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За перші десять годин чотирнадцятого червня на півночі Харківської області російські окупанти спромоглися «лише» на один штурм – в районі прикордонного частково окупованого містечка Вовчанськ. В цілому «ситуація контрольована».

Про це в оперативній інформації, оприлюдненій на офіційній сторінці у соціальній мережі «Фейсбук», повідомив пресцентр Генерального штабу Збройних сил України.

Заодно він розповів про втрати загарбників на цій ділянці фронту минулої доби. Так, наші захисники ліквідували тридцять інтервентів і три їх бойові броньовані машини (взвод ББМ).

А також дві артилерійські системи, дев’ять автомобілів і п’ять одиниць спеціальної техніки. Окрім того, поранені 42 загарбники і пошкоджені три артисистеми та п’ять машин. Уражено 26 бліндажів та два склади з боєприпасами ворога.

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