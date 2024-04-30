 

ЗСУ завдали окупантам великих втрат під Часовим Яром

  1. 30.04.2024
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Російські окупанти продовжують штурмувати позиції Збройних сил Україні в районі прифронтового вільного міста Часів Яр (західніше раніше захопленого ворогом Бахмута).

Про це сьогодні повідомив наш захисник, який воює на цій ділянці фронту і веде Телеграм-канал «Бахмутський Демон»: «На околицях Часіка дуже жорстко, лізуть. Нема ніяких ілюзій, але і просування в них повільні ціною сотень життів на день».

У свою чергу, авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState» у сьогоднішньому зведенні, серед іншого, написав:

«Бахмутський відтинок: ворог продовжує атакувати в районі Часового Яру, Іванівського та Кліщіївки — успіху не мав».

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