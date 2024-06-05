ЗСУ завдали окупантам великих втрат на півночі Харківщини

Знахабніли російські загарбники накопичили велику кількість боєприпасів і особового складу на передовому опорному пункті в не до кінця окупованому прикордонному селі Глибоке Харківського району Харківської області.

Попри те, що південна частина населеного пункту, за даними «DeepState», перебуває в сірій зоні активних боїв, ворог стягував туди ресурси для продовження штурмових дій в напрямку сусідніх вільних Липців.

Однак бійці Сил оборони своєчасно виявили та накрили потужним вогнем дану передову базу загарбників: «Вночі наша артилерія туди відпрацювала, була гарна детонація та евакуація «двохсотих».

Про це о 14:42 у своєму Телеграм-каналі «Говорять Снайпер» повідомив блогер і боєць 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» 5-ої бригади Збройних сил України Станіслав Бунятов Осман.

Також він нагадав, що на цій ділянці фронту активно працюють українські дрони-камікадзе: «Наші «ударники» теж знайшли пару схронів за вчорашній день та знищили їх».

Тим часом самі російські фашисти з цього напрямку повідомляють, що гинуть не лише від вогню ЗСУ, але й від голоду і спраги, адже висока активність наших дронів-камікадзе руйнує поставки і логістику окупантів. Дивись скриншот.