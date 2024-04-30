 

ЗСУ завдали окупантам великих втрат біля Часового Яру

  1. 01.05.2024
  2. Рубрика:

Російські окупанти продовжують штурмувати позиції Збройних сил Україні в районі прифронтового вільного міста Часів Яр (західніше раніше захопленого ворогом Бахмута).

Про це сьогодні повідомив наш захисник, який воює на цій ділянці фронту і веде Телеграм-канал «Бахмутський Демон»: «На околицях Часіка дуже жорстко, лізуть. Нема ніяких ілюзій, але і просування в них повільні ціною сотень життів на день».

У свою чергу, авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState» у сьогоднішньому зведенні, серед іншого, написав:

«Бахмутський відтинок: ворог продовжує атакувати в районі Часового Яру, Іванівського та Кліщіївки — успіху не мав».

Подпишитесь на новости
 

Коментарі (0)

Video >>

В Португалии сняли на видео огненный смерч

10.10.2017 - 13:01
В Португалии, которая в этом году страдает от масштабных лесных пожаров, люди сняли видео редчайшего природного явления. Речь об огненном смерче. Сняли вихреобразное пламя в городе Арганил, правда, дата, когда ...
читать

Подборка смешных анекдотов и забавных видео

25.08.2018
Учитель математики с легкостью выиграл ...
читать

В Киеве из гранатомета обстреляли офис «Киевгорстроя»: видео

13.04.2018
В центре Киеве около 2:00 ...
читать

ВСУ разбили ПТУРами блиндаж с террористами: видео

08.09.2019
Военный журналист Андрей Цаплиенко обнародовал ...
читать