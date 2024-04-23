 

ЗСУ застосовують нову зброю проти окупантів під Часовим Яром

  1. 23.04.2024
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Протягом перших вісімнадцяти годин 23 квітня на Бахмутському напрямку бійці Сил оборони відбили чотирнадцять атак російських окупантів в районах Білогорівки Луганської області та Верхньокам’янського, Нового (мікрорайон Часового Яру), Спірного, Іванівського і Кліщіївки Донецької.

Про це у вечірньому зведенні, оприлюдненому на офіційній сторінці у соціальній мережі «Фейсбук», серед іншого, повідомив пресцентр Генерального штабу Збройних сил України.

У свою чергу, наш захисник, який воює на цій ділянці фронту і веде телеграм-канал «ШО НА ФРОНТІ?», о 15:51 написав наступне: «На околицях населеного пункту Часів Яр застосовуємо дуже цікаві «подарунки», окупантам не дуже подобається виходити з своїх бліндажів».

Нагадаємо, ворог сконцентрував великі сили, які активно бомблять і штурмують Часів Яр…

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