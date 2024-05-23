ЗСУ зайняли нові території на лівобережжі Херсонщини

Бійці Сил оборони (очевидно, наші морські піхотинці) відбили у російських окупантів нові території на лівому (окупованому) березі Дніпра у Херсонській області, але при цьому залишили ущент знищену раніше звільнену частину села Кринки.

Принаймні, про це у своєму Телеграм-каналі «Говорять Снайпер» о 14:43 повідомив блогер і боєць 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» 5-ої бригади Збройних сил України Станіслав Бунятов (Осман):

«Наші вийшли з Кринок, просунулися і закріпилися в іншому безпечнішому місці на лівому березі. Сьогодні максимально багато втрат у орків від касетних снарядів – «вітаємо» з Днем Морської піхоти».

Це повідомлення підняло справжню бурю, змусивши Станіслава Бунятова підтвердити інформацію ще раз о 15:36 вже й російською мовою:

«Для всіх хапуг телеграмних повторюю: ми забрали більш укріплену територію на лівому березі і перейшли на неї. Можете цитувати».

Звісно, більш зрозумілою ситуація стане після оприлюднення відповідних мап. Але наразі найбільш авторитетні укладачі фронтових карт «DeepState» і «liveuamap.com» ніяких змін не зробили.

Раніше різні військові експерти вказували, що через складну логістику через Дніпро ми несемо великі втрати в Кринках, в утриманні яких немає великого практичного сенсу, якщо не рахувати ще більші втрати загарбників. Однак, цей аргумент для нас не є переконливим.