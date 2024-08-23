ЗСУ захопили великий укріпрайон окупантів на Харківщині

Бійці третьої штурмової бригади Збройних сил України на Харківщині відбили у російських окупантів батальйонний район оборони, взводні та ротні опорні пункти, звільнивши два квадратних кілометри території.

Сама подія сталася ще п’ятнадцятого серпня, але служба зв’язків з громадськістю підрозділу повідомила про неї на офіційній сторінці у соціальній мережі «Фейсбук» і у своєму Телеграм-каналі лише зараз.

Унікальність цього контрнаступу полягає в тому, що загарбники щонайменше в два з половиною рази переважали за кількістю сили атакуючої сторони, розповів комбриг Андрій Білецький:

«Ми наступали на переважаючого ворога і перемогли. Успіх залежав від детального планування, нестандартних рішень, злагодженої роботи артилерії, ППО, БПС і розвідки. Але героями поля бою були танкісти, сапери, розвідники і в першу чергу — штурмовики».

За чотири дні операції ворог втратив три сотні чоловік і велику кількість техніки. Зухвалий і вдалий контрудар Сил оборони збив наступальний потенціал двадцятої армії РФ, яка тепер намагається відбити звільнену територію:

«Зараз окупанти посилюють застосування авіації, реактивних систем залпового вогню і далекобійної артилерії. Противник намагається повернути втрачене. Але Третя штурмова тримає рубежі!»