 

ЗСУ захопили в полон російських військових з командиром

  1. 28.08.2024
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У Курській області РФ бійці 225-го окремого штурмового батальйону Збройних сил України взяли в полон п’ятьох російських окупантів. Про це повідомляють окремі бійці підрозділу, оприлюднивши в соціальних мережах різні відео з тими самими персонажами.

Найбільш колоритним серед них є офіцер і командир роти вогневої підтримки 22-го мотострілецького полку – темношкірий, який не дуже добре володіє російською мовою. Не зрозуміло, як він спілкувався з командирами і підлеглими. Хоча ми б не виключали, що це простий найманець-солдат, якому російські фашисти наказали назватися командиром, щоб не шукали серед них самих.

Телеграм-канал «ШО НА ФРОНТІ?» стверджує, що на Курщині за Путіна воюють багато африканців.

Разом з чорношкірим інтервентом в полон потрапили ще четверо білошкірих загарбників. Усі поранені і отримали медичну допомогу. Очевидно полонені зараз в нашому тилу, адже на роликах вони почуваються досить вільно, руки не зв’язані…

Ще одне відео можна подивитися тут.

 

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