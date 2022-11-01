ЗСУ захопили в полон російських окупантів
В окупованій частині Запорізької області наші ракетно-артилерійські підрозділи знищили тридцять інтервентів, декілька складів боєприпасів і п’ять одиниць військової техніки російських окупантів. При цьому сотні інтервентів були поранені.
Про це першого листопада у вечірньому звіті на офіційній сторінці Генерального штабу Збройних сил України в соціальній мережі «Фейсбук», серед іншого, розповів його речник Андрій Ковальов.
Тим часом, Управління стратегічних комунікацій ЗСУ показало відео пошкоджених/знищених ворожих танка і бойової машини піхоти, а біля них, як мінімум, два трупи окупантів.
Ролик знято з землі бійцем 25-ої повітряно-десантної Січеславської бригади ЗСУ, воїни якої влаштували засідку на загарбників: «Ми їх спалили».
Є успіхи і в справі поповнення обмінного фонду. Так, на другому відео житель Твері Антон Борисович дякує бійцям бійці 10-ї гірсько — штурмової бригади ЗСУ за те, що його «прийняли».
А на третьому відео розповідь росіянки, яка добровільно пішла воювати в якості фельдшера, потрапила в полон і здається нарешті почала прозрівати.
Житель Твері Антон Борисович дякує бійцям бійці 10-ї гірсько — штурмової бригади ЗСУ.https://t.co/90rrnvdIuM pic.twitter.com/EWoORLrRsA
— Юрiй Мисягiн (@2uwmp) November 1, 2022
Фельдшерицу-доброволку отправили на штурмовку куда-то туда без медсумки и бросили раненой вместе с другими 300ми. Повезло, что попала в пленhttps://t.co/QdsGJqLFEx #1ак #роа pic.twitter.com/W3LWkqBvDL
— Necro Mancer (@666_mancer) November 1, 2022
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