 

ЗСУ захопили в полон російських окупантів

  1. 02.11.2022
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В окупованій частині Запорізької області наші ракетно-артилерійські підрозділи знищили тридцять інтервентів, декілька складів боєприпасів і п’ять одиниць військової техніки російських окупантів. При цьому сотні інтервентів були поранені.

Про це першого листопада у вечірньому звіті на офіційній сторінці Генерального штабу Збройних сил України в соціальній мережі «Фейсбук», серед іншого, розповів його речник  Андрій Ковальов.

Тим часом, Управління стратегічних комунікацій ЗСУ показало відео пошкоджених/знищених ворожих танка і бойової машини піхоти, а біля них, як мінімум, два трупи окупантів.

Ролик знято з землі бійцем 25-ої повітряно-десантної Січеславської бригади ЗСУ, воїни якої влаштували засідку на загарбників: «Ми їх спалили».

Є успіхи і в справі поповнення обмінного фонду. Так, на другому відео житель Твері Антон Борисович дякує бійцям бійці 10-ї гірсько — штурмової бригади ЗСУ за те, що його «прийняли».

А на третьому відео розповідь росіянки, яка добровільно пішла воювати в якості фельдшера, потрапила в полон і здається нарешті почала прозрівати.

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