ЗСУ захопили в полон окупантів на Донеччині

У Донецькій області боєць Збройних Сил України самостійно взяв в полон чотирьох російських окупантів. Про це сьогодні, на жаль, без подробиць розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Окрім того, у своєму зведенні про ситуацію на фронті, оприлюдненому в його особистому Телеграм-каналі, він зробив досить обнадійливу і водночас сумну заяву:

«Ворог чудово розуміє, що в результаті поступового надходження значної кількості озброєння та військової техніки від наших партнерів, прибуття перших F-16, що посилить нашу ППО, час гратиме на нашу користь, а його шанси на успіх будуть зменшуватись».

Сумну, оскільки немає чітких сроків надходження і уявлення про масштаби того самого озброєння. Зокрема вже ясно, що ті ж «F-16» надходитимуть невеликими партіями, а підготовлених пілотів до них Україна отримуватиме ще повільніше.

Тоді як агресор просувається вперед вже пів року, і час насправді грає на його користь. Звісно, не гарно заглядати в зуби «дарованим коням», але зрозуміло, що допомога Заходу поки недостатня.