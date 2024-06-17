 

ЗСУ захопили в полон окупантів на Донеччині

  1. 17.06.2024
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У Донецькій області боєць Збройних Сил України самостійно взяв в полон чотирьох російських окупантів. Про це сьогодні, на жаль, без подробиць розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Окрім того, у своєму зведенні про ситуацію на фронті, оприлюдненому в його особистому Телеграм-каналі, він зробив досить обнадійливу і водночас сумну заяву:

«Ворог чудово розуміє, що в результаті поступового надходження значної кількості озброєння та військової техніки від наших партнерів, прибуття перших F-16, що посилить нашу ППО, час гратиме на нашу користь, а його шанси на успіх будуть зменшуватись».

Сумну, оскільки немає чітких сроків надходження і уявлення про масштаби того самого озброєння. Зокрема вже ясно, що ті ж «F-16» надходитимуть невеликими партіями, а підготовлених пілотів до них Україна отримуватиме ще повільніше.

Тоді як агресор просувається вперед вже пів року, і час насправді грає на його користь. Звісно, не гарно заглядати в зуби «дарованим коням», але зрозуміло, що допомога Заходу поки недостатня.

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