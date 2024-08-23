ЗСУ захопили в полон групу російських військових на Курщині

Бійці Збройних сил України взяли в полон сімох російських окупантів в Курській області РФ. Про це наші захисники повідомили, виклавши в інтернет відповідне відео, відзняте ними одразу після бойової сутички.

Ми бачимо, як на польовій дорозі біля лісового насадження двоє роздягнутих по пояс полонених надають медичну допомогу своєму пораненому поплічнику. Ще четверо лежать на землі обличчями до низу з руками над головами.

З розмови можна зрозуміти, що інтервенти, швидше за все, їхали на якомусь транспорті. Хоча не можна виключати, що йшли пішки. Але так чи інакше потрапили в засідку. Цілком можливо, що серед них були й загиблі, але в кадр вони не потрапили.

Полонені, вірогідно, про всяк випадок брешуть, кажучи, що вони «евакуювалися». Адже наш захисник, який знімав це відео, зауважив, що в цьому районі немає підходящих для евакуації доріг.