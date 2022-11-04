ЗСУ захопили в полон групу російських військових

Бійці ЗСУ збільшили обмінний фонд полонених.

Нових відео з полоненими російськими окупантами щотижня з’являється чимало. Але на цей ролик ми звернули увагу через два фактори. По-перше, масовість – одразу семеро полонених. По-друге, ми ще не бачили, щоб полонених зв’язували мотузкою в ланцюжок. Зв’язані за спиною руки та замотані очі – явище звичне. До речі, очі замотують, щоб зламати волю — це дієвий метод, який не є катуванням.

Відео першим оприлюднив Телеграм-канал «Supernova+». На ньому наші захисники вантажать полонених у бронетранспортер для подальшого транспортування в тил.

Тим часом, Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що вчора були знищені 840 інтервентів, переважно на Авдіївському і Лиманському напрямках на Донбасі. А всього з початку масованого вторгнення вже ліквідовані 74840 загарбників.

Краще здатися в полон…