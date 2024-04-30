ЗСУ захопили в полон групу російських окупантів
Штурмова група 23-го стрілецького батальйону у складі 63-ої окремої механізованої бригади Збройних сил України захопили ворожу позицію, взявши на ній в полон щонайменше трьох російських окупантів.
Про це служба зв’язків з громадськістю бригади сьогодні повідомила у власному телеграм-каналі, оприлюднивши відповідне відео, змонтоване з кадрів, відзнятих екшн-камерами на шоломах наших бійців та безконтрольними літальними апаратами, чиї оператори коригували хід атаки і бою.
Сталося це на Лиманському напрямку.
Наші захисники (близько восьми чоловік) пішки вздовж лісосмуги фактично добігли в повний зріст до ворожої позиції. На щастя, загарбники, у тому числі ті, які сиділи в бліндажу на позиції, не помітили їх вчасно.
Після інтенсивної стрілянини видно, щонайменше трьох полонених, які виходять з бліндажу з піднятими руками…
Епізоди захоплення російських позицій та взяття кількох полонених на Лиманському напрямку
Працює розвідка та піхота 23-го окремого стрілецького батальйону у складі 63-ї окремої механізованої бригади pic.twitter.com/3CBaI9gDwB
— Мисливець за зорями (@small10space) April 30, 2024
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