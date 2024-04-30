 

ЗСУ захопили в полон групу російських окупантів

  1. 30.04.2024
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Штурмова група 23-го стрілецького батальйону у складі 63-ої окремої механізованої бригади Збройних сил України захопили ворожу позицію, взявши на ній в полон щонайменше трьох російських окупантів.

Про це служба зв’язків з громадськістю бригади сьогодні повідомила у власному телеграм-каналі, оприлюднивши відповідне відео, змонтоване з кадрів, відзнятих екшн-камерами на шоломах наших бійців та безконтрольними літальними апаратами, чиї оператори коригували хід атаки і бою.

Сталося це на Лиманському напрямку.

Наші захисники (близько восьми чоловік) пішки вздовж лісосмуги фактично добігли в повний зріст до ворожої позиції. На щастя, загарбники, у тому числі ті, які сиділи в бліндажу на позиції, не помітили їх вчасно.

Після інтенсивної стрілянини видно, щонайменше трьох полонених, які виходять з бліндажу з піднятими руками…

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