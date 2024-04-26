ЗСУ захопили в полон групу російських окупантів

Бійці Збройних сил України відбили у російських окупантів позицію в районі вільного села Терни на північному сході Донецької області (Лиманський або Кремінський напрямок).

При цьому наші захисники взяли в полон щонайменше трьох загарбників, що видно на відео, відзнятому одразу після активної фази бою: двох інтервентів українські військовослужбовці «приймають» в окопі, третього — в’яжуть за його межами.

Про це повідомив, зокрема, Телеграм-канал «Трикутник», який висвітлює хід бойових дій на Луганщині і на прилеглих територіях Харківщини та Донеччини (Куп’янський (Сватівський), Лиманський і північна частина Бахмутського напрямку).