ЗСУ захопили в полон групу окупантів на Харківщині

Бійці восьмого полку спеціального призначення Збройних сил України імені князя Ізяслава Мстиславича в результаті успішного штурму позицій російських окупантів в лісі у прикордонні на півночі Харківської області (район Вовчанська) ліквідували одинадцять інтервентів, ще трьох взяли в полон.

Про це на своїх сторінках в соціальній мережі «Фейсбук» повідомили пресслужби підрозділу та командування Сил спеціальних операцій ЗСУ, оприлюднивши відповідне відео.

Ролик не для слабкодухих змонтовано переважно з кадрів, відзнятих екшн-камерами на шоломах наших захисників під час ближнього бою. Видно моменти ліквідації, взяття в полон і подальшої ліквідації тих, хто відмовився здаватися.

Наприкінці відео троє полонених з розмитими обличчями по черзі дають «інтерв’ю». Один з них очевидно є людиною з дуже слабким інтелектом або сильною контузією. Інші розповіли, що від двох їх батальйонів в цьому лісі лишилося живими чоловік тридцять, однак вони чекали на підмогу…